MISE e Regione Calabria firmano Accordo di Sviluppo con Hitachi

(Teleborsa) - Ile lahanno sottoscritto uncon la societàper la realizzazione di un programma diIl progetto si caratterizza per la sua capacità di attrazione di investimenti esteri, l’impatto occupazionale e la coerenza con le linee guida del, tram e metropolitane per il mercato americano. Le principali innovazioni del prodotto riguardano la maggior qualità del viaggio per i passeggeri, la sicurezza, l’affidabilità, la disponibilità dei treni e il risparmio energetico.e prevedono, tra gli altri, l’ampliamento della sale prove veicoli e l’installazione di nuovi robot per incrementare i livelli qualitativi dei processi speciali.