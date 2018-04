Caterpillar e United Technologies tengono alto il morale della Corporate America

Caterpillar

United Technologies

(Teleborsa) - Boom di utili e outlook più ottimistici per, due colossi dell'industria statunitense oggi all'appuntamento con il bilancio.ha chiuso il periodo gennaio-marzo con un, in forte crescita rispetto ai 192 milioni, o 32 cent ad azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.l'utile per azione è di 2,82 dollari, ben al di sopra delle attese degli analisti pari a 2,12 dollari.a 12,86 miliardi di dollari grazie alla crescita a due cifre dei settori in cui opera il produttore di mezzi pesanti e da lavoro.La società ha, indicando ora un range di 10,25-11,25 dollari a fronte dei 8,25-9,25 dollari precedentemente stimati.Bilancio più che robusto anche per. Il conglomerato americano ha riportato, sempre nel primo trimestre, un utile netto di 1,3 miliardi di dollari, o 1,62 dollari ad azione, in discesa del 6% rispetto all'anno precedente, quando il Gruppo aveva potuto beneficiare di un introito straordinario.a 1,77 dollari ad azionea 15,2 miliardi (14,62 miliardi il consensus).di 6,95-7,15 dollari (6,85-7,10 dollari la precedente guidance, 7,07 attese)per 63-64,5 miliardi di dollari (63,74 miliardi stimati dagli analisti, 62,5-64 miliardi di dollari le precedenti stime).