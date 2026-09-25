Wall Street apre in leggero rialzo con il petrolio in calo

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,45%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l' S&P-500 , che si porta a 7.724 punti.



Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,35%); come pure, in moderato rialzo l' S&P 100 (+0,24%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+0,94%) e beni industriali (+0,76%). Nel listino, i settori energia (-1,14%), telecomunicazioni (-0,60%) e beni di consumo secondari (-0,45%) sono tra i più venduti.



Apertura in territorio positivo dopo una settimana volatile tra rally AI, segnali geopolitici contrastanti e sell-off dei Treasury. Il petrolio scende dopo le notizie su un possibile accordo Usa-Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, pur restando elevato il rischio geopolitico dopo un attacco missilistico Houthi contro l'Arabia Saudita. Trump e Xi Jinping proseguono intanto i colloqui a Washington, senza ancora annunci di svolta su Iran, commercio e AI.



Sul fronte macroeconomico, rallentano gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di agosto che segnano una variazione nulla su base mensile dopo il +1,1% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un -0,4%.





Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+1,23%), United Health (+1,00%), Johnson & Johnson (+0,56%) e Travelers Company (+0,55%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su IBM , che ottiene -2,45%.



Senza spunti Sherwin Williams , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.



Ferma 3M , che segna un quasi nulla di fatto.



Trascurata Procter & Gamble , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano ARM Holdings (+4,85%), Synopsys (+4,26%), Datadog (+4,14%) e Tesla Motors (+2,32%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Comcast Corporation , che prosegue le contrattazioni a -1,85%.



Sotto pressione Meta Platforms , che accusa un calo dell'1,82%.



Scivola Shopify , con un netto svantaggio dell'1,82%.



In rosso Intuit , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.

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