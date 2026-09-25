Wall Street amplia i guadagni ma il focus è sui Treasury

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,86%, a 51.792 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.740 punti.



In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,44%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l' S&P 100 (+0,42%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni industriali (+1,16%), informatica (+1,04%) e finanziario (+0,45%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,10%) e telecomunicazioni (-0,74%).



Wall Street in scia alla frenata dei prezzi del petrolio legata al rinnovato ottimismo per una possibile riapertura dello Stretto di Hormuz, con l'Iran che ha proposto di riaprirlo entro sette giorni. Nel frattempo, focus degli investitori sui Treasury: il decennale Usa resta ai massimi dal 2007 (5,188%), il trentennale ai massimi dal 2004 (5,49%), spinti dai commenti restrittivi del governatore Fed Michael Barr, dai prezzi energetici elevati e da un PMI forte. Le probabilità di un rialzo Fed a ottobre sono al 66% secondo CME FedWatch.



Attesa anche per gli esiti dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, con il rappresentante commerciale Usa Greer che ha annunciato nuovi dettagli sui negoziati per lunedì, dopo la proroga di due mesi della tregua commerciale.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Microsoft (+3,36%), Boeing (+2,14%), Sherwin Williams (+2,08%) e Caterpillar (+1,93%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce , che ottiene -1,48%.



Sostanzialmente debole Chevron , che registra una flessione dello 0,61%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Qualcomm (+5,67%), Datadog (+5,34%), Paypal (+4,98%) e Microchip Technology (+4,26%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Meta Platforms , che prosegue le contrattazioni a -3,75%.



Sotto pressione Palo Alto Networks , che accusa un calo del 3,50%.



Scivola Intel , con un netto svantaggio del 2,85%.



In rosso Fortinet , che evidenzia un deciso ribasso del 2,78%.

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