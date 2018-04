Enel alza la posta su Eletropaulo

Enel

(Teleborsa) - Enel Brasil Investimentos Sudeste, controllata damigliora i termini della sua offerta pubblica volontaria per l'acquisto dell’intero capitale di Eletropaulo, lanciata lo scorso 17 aprile , attraverso un incremento del corrispettivo per azioneper azione.In base ai termini dell'Offerta così modificata,L’incremento del corrispettivo offerto conferma la disponibilità di Enel Sudeste a continuare a partecipare ad un processo di offerta competitivo, trasparente e corretto per l’acquisto del controllo di Eletropaulo.Subito dopo l’annuncio dell’incremento di prezzo da parte di Enel Sudeste, Eletropaulo ha reso nota la decisione del suo Consiglio di Amministrazione di annullare l’aumento di capitale in corso. Questa decisione soddisfa una delle condizioni alle quali l’Offerta era subordinata e permette di proseguire il processo competitivo tra le offerte concorrenti per il controllo di Eletropaulo.Per agevolare la decisione di Eletropaulo e consapevole della preoccupazione di tale società di essere effettivamente in grado in un secondo momento di acquisire mezzi finanziari,(1,5 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a circa 355 milioni di euro al cambio corrente), sia nel caso in cui la propria Offerta prevalga sulle altre sia nell'eventualità in cui nessuna delle offerte pubbliche lanciate su Eletropaulo abbia esito positivo, come già annunciato al mercato gli scorsi 19 aprile e 23 aprile.