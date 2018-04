Piazza Affari in vena di acquisti molto più dell'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Mediaset

Fiat Chrysler

Brembo

A2A

Fineco

Buzzi Unicem

Leonardo

Ferragamo

Tod's

Fincantieri

Beni Stabili

Saras

Datalogic

OVS

Geox

Banca Farmafactoring

(Teleborsa) - La Borsa milanese avanza sui. I mercati, partiti svogliati, hanno accelerato mentre si attende che ladia indicazioni in materia di tassi di interesse e stimoli all'economia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,218. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Il(Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,68%.piccolo passo in avanti perche mostra un progresso dello 0,19%. In salitache scambia con un +0,12%. Compostache cresce dello 0,46%., con ilche avanza dello 0,67%. Sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando dello 0,58%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,85%),(+2,29%) che ha accelerato grazie a un trimestre da record . In salita(+1,33%) e(+1,22%)., invece, si abbattono suche prosegue le contrattazioni a -0,83%.che cede lo 0,97%.che registra una flessione dello 0,62%., evidenziando un decremento dello 0,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,52%),(+1,77%),(+2,37%) e(+1,75%)., invece, si abbattono suche prosegue le contrattazioni a -3,26%., con un ribasso del 2,54%., in svantaggio dell'1,94%.che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.