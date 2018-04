Commissione UE, Ok a piano d'investimento per le autostrade italiane

Società Iniziative Autostradali e Servizi

(Teleborsa) - Disco verde dellaal piano di investimento sulle autostrade italiane.L'Esecutivo comunitario, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato,. Ciò consentirà di, "riducendo nel contempo l'impatto sugli utilizzatori e limitando le distorsioni della concorrenza", spiega una nota di Bruxelles.L'odierna decisione della Commissione fa seguito all' accordo di principio raggiunto il 5 luglio 2017 fra la Commissaria Vestager e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio Il piano prevede in particolare la(ASPI) e da(SIAS).La concessione ASPI copre la sua rete autostradale in Italia e la concessione SIAS riguarda l'autostrada SATAP A4 Torino-Milano.SIAS impiegherà inoltre le entrate generate dalla proroga della concessione per portare a termine l'autostrada Asti-Cuneo A33, anch'essa gestita da SIAS., la misura prevede una. Anche, la misura prevede unaEntrambe le concessioni prevedono unper gli utilizzatori delle autostrade; in linea di principio tali massimaliSono inoltree a limitare le distorsioni della concorrenza.