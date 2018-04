Segnali di apertura tra le due Coree. Kim: "Una nuova storia comincia adesso"

(Teleborsa) - Poche parole ma tanti gesti simbolici nello storicoIlsi è svolto nel villaggio di Panmunjom che si trova al confine tra i due Stati. Le premesse sono state subito positive:. Poi haIl leader nordcoreano ha auspicato colloqui "franchi" sulle questioni della penisola, invitando a non sprecare il tempo e l'occasione offerti per ottenere "buoni risultati"., che ha parlato di una Panmunjom "simbolo di pace, non di divisione".. Nel pomeriggio Kim si recherà a Sud per altri eventi, tra cui una passeggiata. A seguire nuovi colloqui, la firma della dichiarazione congiunta e la cena finale offerta da Moon.Non è mancato un: il Presidente sudcoreano si è recato per pochi secondi al Nord su invito di Kim. Dopo un veloce scambio di battute, i due leader sono ritornati al Sud insieme.