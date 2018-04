TIM, Elliott supporta la linea Genish

TIM

(Teleborsa) - Il Fondo americanoassicura "pieno sostegno" all'amministratore delegato diprecisando di aver offerto "idee costruttive" per potenziare il suo piano e che "non c'è alcun piano alternativo". E' quanto si legge in una nota del fondo americano in cui ribadisce la necessità di un Board "qualificato ed indipendente" per la società.La precisazione diarriva in risposta ad un articolo apparso sul Sunday Telegraph in cuisi è detto pronto a fare un passo indietro nel caso in cui nell'assemblea del 4 maggio, (chiamata a designare il nuovo Consiglio di Amministrazione del gruppo) il fondo USA avesse la meglio su, azionista di maggioranza dell'operatore. "Se la lista di Vivendi non otterrà la maggioranza dei voti, visto che è chiaramente la sola lista che sostiene il nostro piano industriale a lungo termine, credo fermamente che la mia posizione come direttore generale sarebbe insostenibile", ha dichiaratoal Sunday Telegraph.Non si è fatta attendere la precisazione della società "in cui TIM sottolinea che il titolo del giornale "Telecom Italia boss ready to quit over activist" è equivoco e non riflette lo scambio avvenuto tra. TIM inoltre ricorda "che Amos Genish ad oggi non ricopre il ruolo di A.D. ma di semplice amministratore dell’azienda oltre alla carica di direttore generale. Sarà il nuovo CdA, successivamente all'assemblea degli azionisti del prossimo 4 maggio, a nominare il CEO anche sulla base delle decisioni circa visione strategica e piano industriale".Elliott da parte sua continua a sostenerespiegando di "aver offerto idee costruttive per migliorare il piano di creazione di valore de l gruppo presentato dail 7 marzo".Il Fondo "intende far sì chee la sua squadra di management siano nelle condizioni di massimizzare la creazione di valore derivante dal piano di allineando la società di tlc alle best practice internazionali di corporate governance e dotando la società di un Board indipendente. Per questo - prosegueha proposto una lista di dieci persone indipendenti, altamente qualificate e credibili che condividono la visione disul futuro di TIM e che sostengono in pieno il business plan".