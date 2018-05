Apple, ancora un trimestre sopra le attese

Apple

(Teleborsa) -, con il colosso tecnologico che supera le attese trainato dai ricavi record garantiti dal nuovo iPhone X.La società di Cupertinoper quanto riguarda i, che, nel secondo trimestre, sono pari a 61,1 miliardi (a fronte di attese per 60,9),dall'anno passato quando erano 52,9 miliardi.a 2,73 dollari contro i 2,64 dollari ad azione stimati dal mercato.a 13,8 miliardi di dollari, in rialzo del 25,3%."Siamo entusiasti di annunciare il nostro, con una forte crescita dei ricavi di iPhone, servizi e dispositivi indossabili" - ha dichiarato, CEO di Apple -. La società ha annunciato inoltre undel valore di circa 100 miliardi di dollari.a New York per, che ha guadagnato il