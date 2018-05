Bio-on e ITALERI confermano la loro alleanza per i giocattoli del futuro

Bio-on

(Teleborsa) -vola a New York per partecipare a “”, uno dei più importanti eventi a livello globale sui biopolimeri, che si terrà nella Grande Mela dal 25 al 27 giugno 2018.L'azienda italiana attiva nel settore della bioplastica di alta qualità eillustreranno i risultati raggiunti con ladestinata ai giocattoli del futuro. Basata sul rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile in natura al 100%, Minerv Supertoys è sicura ed eco sostenibile, rispetta i bambini e l’ambiente. Per Bio-on la conferenza di New York sarà il primo evento pubblico dopo l’inaugurazione, prevista a giugno, del primo impianto produttivo che l’azienda sta costruendo vicino a Bologna, nel nord Italia, per la produzione di bioplastiche speciali, come le microperline destinate all’industria cosmetica. Per il nuovo polo produttivo verranno investiti circa 27 milioni di dollari.“Bio-on ha da poco superato i dieci anni di attività – sottolinea, Presidente e CEO di Bio-on – e anche attraverso questa importante partnership vuole contribuire a cambiare l’industria del giocattolo grazie a biomateriali innovativi e veramente sostenibili. La nostra bioplastica non è solo biodegradabile al 100% ma nasce valorizzando gli scarti produttivi generati dalla natura. Per questo la nostra strategia è diversa rispetto a quella di alcune multinazionali. Non basta infatti la sostenibilità della materia prima. In altre parole – spiega Astorri – non è sufficiente utilizzare ad esempio canna da zucchero anziché petrolio e usare poi nel processo produttivo sostanze chimiche inquinanti per ottenere un poliestere non biodegradabile. Questo approccio è l’opposto della nostra strategia che, non solo parte da ingredienti naturali e sostenibili, ma garantisce un prodotto finale al 100% naturale al 100% biodegradabile in natura”.