CAD IT, CdA conferisce deleghe agli amministratori

CAD IT

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazioneha. Il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, risulta così composto:1.(presidente e amministratore delegato) 2.(vicepresidente e amministratore delegato) 3.(amministratore non esecutivo e indipendente) 4.(amministratore non esecutivo e indipendente) 5.i (amministratore non esecutivo) 6.li (amministratore non esecutivo) 7.(amministratore non esecutivo e indipendente).one, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea o al consiglio di amministrazione per norma di legge, nonché quelli riservati alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT ha inoltre costituito ile quello per lae per le Proposte di Nomina, con durata commisurata alla durata del Consiglio di Amministrazione.Il Board ha infine dato avvio al processo di, provvedendo alla nomina di Deloitte Financial Advisory quale consulente finanziario e Legance Avvocati Associati quale consulente legale.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre al Tribunale di Verona apposita istanza per la nomina dell’esperto che sarà chiamato, tra l’altro, a rendere il giudizio di congruità sul rapporto di cambio che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione.