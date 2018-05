Norwegian Cruise Line alza la guidance dopo il boom di utili

Norwegian Cruise Line

(Teleborsa) -chiude il bilancio con una forte crescita della profittabilità e il miglioramento della guidance dell'intero esercizio.La compagnia di navigazione ha riportato nelundi 103 milioni di dollari, o 45 cent ad azione, in aumento del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.sono passati da 1,15 a 1,3 miliardi di dollari, in linea con le attese degli analisti.Per l'intero esercizio la società stima un utile per azione adjusted di 4,55-4,70 dollari a fronte dei 4,45-4,65 dollari indicati in precedenza. Nel 2017 erano stati messi a bilancio 3,96 dollari ad azione.Wall Street non premia il titolo, debole (-0,87%) al Nyse.