Somec, Intermonte alza target price con maggiore qualità degli utili che migliora visibilità

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato il target price (a 28 euro per azione dai precedenti 24,5 euro) e confermato la raccomandazione (Buy) sul titolo Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile.



Gli analisti scrivono che i risultati recenti hanno evidenziato un continuo miglioramento della qualità degli utili, con ricavi sostanzialmente in linea con le attese e una redditività leggermente superiore alle previsioni. L'aspetto saliente è la progressiva transizione verso attività a maggior valore aggiunto: sia Talenta che Mestieri hanno registrato margini EBITDA a doppia cifra, mentre il calo dei ricavi di Mestieri è dovuto principalmente al ridimensionamento deliberato delle attività di allestimento di interni navali a minor redditività. Parallelamente, il portafoglio ordini ha superato gli 1,1 miliardi di euro, rafforzando significativamente la visibilità a medio termine.



Alla luce degli ultimi risultati e della conference call, Intermonte ha ridotto le stime sui ricavi per il triennio 2026-2028 rispettivamente del 6,3%, 7,5% e 8,2%, per riflettere l'approccio commerciale sempre più selettivo del Gruppo, in particolare il previsto ridimensionamento delle attività a minor redditività all'interno della divisione Mestieri. L'impatto sugli utili è molto più contenuto, con revisioni dell'EBITDA pari a -5,7%, -4,4% e -2,4%, poiché il miglioramento del mix e dell'esecuzione operativa sostiene margini del 9,4%, 9,8% e 10,2%; l'utile per azione (EPS) rettificato rimane sostanzialmente invariato per il 2026 e cresce del 2,7% e 6,5% rispettivamente nel 2027 e 2028.



"Nonostante la base di ricavi inferiore, alziamo il target price poiché il portafoglio ordini record, la crescente redditività divisionale e la maggiore visibilità sugli utili riducono il profilo di rischio di esecuzione del Gruppo", si legge nella ricerca.

Condividi

```