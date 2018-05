Dazi, USA e Cina ancora distanti. Intensificheranno la comunicazione

(Teleborsa) - Ile continua a essere oggetto di discussioni animate tra i vari paesi,in primis.In ogni caso, Stati Uniti e Cina hanno deciso diDa Pechino il segretario di Stato al Tesoro USA,, ha fatto sapere che le discussioni sono "molto buone" mentre alcune agenzie stampa cinesi scrivono che il vertice avrebbe avuto un esito negativo e che le posizioni tra i due paesi restano parecchio distanti, visto chevorrebbe che Pechino accettasse le restrizioni alle importazioni cinesi negli Stati Uniti senza dover concedere niente in cambio. Inoltre, Washington vorrebbe l'eliminazione del divieto agli investimenti di imprese USA in Cina.Secondo indiscrezioni gli Stati Uniti avrebbero chiesto a Pechino di ridurre il loro avanzo negli scambi per l'equivalente di 200 miliardi di dollari da qui al 2020.Come noto, Trump ha minacciato dazi per un valore di 150 miliardi di dollari su oltre mille prodotti cinesi che scatterebbero a giugno e che, secondo l'inquilino della Casa Bianca, violerebbero i brevetti americani.La Cina ha risposto con tariffe dello stesso valore su prodotti americani tra cui i semi di soia, di cui la Cina è il principale importatore.