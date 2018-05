TIM passa in positivo dopo "vittoria" Elliott su CdA

TIM

Vivendi

(Teleborsa) -passa in positivo dopo la "vittoria" di Elliott all'Assemblea dei soci I titoli della società di telecomunicazioni mostrano ora un rialzo dello 0,74% a Piazza Affari dopo una mattinata in rosso.Il fondo gestito da Paul Singer ha ottenuto la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione dell'ex Telecom Italia con il via libera da parte del 49,84% dei presenti contro il 47,18% della lista di, primo socio del Gruppo.La, tutta eletta, è costituita dagli indipendenti Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini, Rocco Sabelli. Della, che ha il 23,94% del capitale di TIM, risultano invece eletti Amos Genish, Arnaud de Puyfontaine e come indipendenti Marella Moretti, Michele Valensise e Giuseppina Capaldo.