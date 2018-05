Governo, partiti di nuovo al Quirinale. Al via l'ultimo giro di consultazioni

(Teleborsa) - Mentre oggi 7 maggio, si è aperto l'ultimo giro di consultazioni , a partire dalle 10:00 il centrodestra è riunito aper tentare di sanare le divergenze dell'incontro che si tenuto nella serata di ieri 6 maggio traI tre leader non sono riusciti a trovare una linea unitaria sulla querelle nata da una possibile intesa Lega-M5S. L'ipotesi ha fatto andare su tutte le furiedopo cheil pentastellatoha aperto a, ma ha chiuso la porta in faccia ae a un Governo tecnico. Una matassa non facile da sciogliere per il Presidente della Repubblicache ha rivelato come "a distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate Al Presidente della Repubblica rimane un'unica giornata, "per verificare se i partiti abbiano prospettive di maggioranza di Governo" che finora non sono apparse all'orizzonte.La consapevolezza dirimane una sola: se troverà ancora l'indisponibilità dei partiti a formare un Governo sostenuto da una maggioranza politica in Parlamento, prenderà l’iniziativa offrendo alle delegazioni il cosiddetto Governo di tregua, o di transizione Il nuovo giro di consultazioni è iniziato alle 10:00 con la delegazione del. A seguire quella del centrodestra che si presenterà al Colle in un'unica delegazione. Poi saranno sentiti gli altri partiti. La giornata si chiuderà in serata con i Presidenti di Camera e Senato.