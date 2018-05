TIM, Genish: "Pieno sostegno da Elliott e Vivendi"

Vivendi

(Teleborsa) -rompe il silenzio dopo le novità emerse nell'attesa Assemblea di TIM dello scorso 4 maggio. In una lettera al management di ieri, 6 maggio, il Direttore Generale dell'ex Telecom Italia ha scritto: "Cari colleghi,degli azionisti venerdì scorso ci ha dato un nuovo Consiglio di Amministrazione, ma" .che abbiamo iniziato a implementare a marzo sono stati ampiamente analizzati dai nostri azionisti nelle scorse settimane e", ha sottolineato.Genish ha poi ribadito quanto già affermato dopo l'assise dai due principali azionisti di TIM, il fondo Elliott e, ossia il pieno sostegno al top manager e al Piano Industriale. "Dopo il voto, inoltre, ho ricevuto numerose telefonate dal top management sia di Elliott sia di Vivendi, per ribadire il loro. Lo stesso sostegno lo abbiamo ricevuto anche da tutti gli altri nostri principali azionisti", ha spiegato."Mi aspetto - ha aggiunto - che il nuovo Consiglio che si riunirà per la prima volta lunedì (oggi, 7 maggio, n.d.r.) farà lo stesso. Siamo sulla strada giusta, con il team migliore e abbiamo il pieno sostegno degli azionisti".Calato il sipario sull'Assemblea, l'attenzione è ora tutta nuovamente concentrata sul possibile scorporo della rete . Molti analisti sono pronti a scommettere che il "ribaltone" in CdA potrebbe accelerarne la procedura, visto anche il. Il Ministro dello Sviluppo Economico,, ha scritto in un tweet: "penso che vi sia una".