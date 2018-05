Governo, Lega-M5s chiedono tempo al Quirinale per possibile accordo

(Teleborsa) -hanno informato la presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore.E' quanto informa l'ufficio stampa del Quirinale.Sono ore concitate in vista delle prossime scelte sull'esecutivo del capo dello Stato che, nella giornata del ricordo delle vittime del terrorismo, torna ad utilizzare il termine "neutrale" . Nel frattempo, come possibile capo di un eventuale governo giallo-verde, torna il nome di Giancarlo Giorgetti, attuale capogruppo del Carroccio alla Camera.