Eni, Descalzi: crediamo in Saipem, non è il momento di vendere

Saipem

Eni

(Teleborsa) - "Non è assolutamente il momento di vendere". Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato della controllante, in occasione dell'assemblea degli azionisti, aggiungendo: "crediamo moltissimo al loro business. Ho grande fiducia".Descalzi ha poi rassicurato sulle possibili ripercussioni per l'azienda per le sanzioni sull'Iran da parte degli USA . "Non abbiamo una presenza in Iran. Abbiamo finito nel 2017 il recupero di tutti i crediti pregressi e non abbiamo investimenti Eni ne' obiettivi per ulteriori investimenti", ha precisato il top manager. "Non ci sono a piano ulteriori investimenti. L'unica attività in essere è il contratto con la società di stato per l'acquisto di greggio, 2 milioni di barili al mese in lavorazione Eni in scadenza a fine anno. E sapete da quello che abbiamo capito leggendo velocemente le sanzioni, che non sono ancora uscite, ci sono 6 mesi per adeguarsi alle sanzioni stesse. Noi con questo contratto in scadenza a fine novembre potremo entrare in questo periodo e chiudere il contratto. Quanto a qualità sono sostituibili".