Positivo il listino americano

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,77%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'che continua la giornata in aumento dello 0,82%. Buona la prestazione del(+0,84%), come l'S&P 100 (0,9%).si segnala l'USA, salita a marzo meno delle attese In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,59%),(+1,38%) e(+1,05%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,84%),(+1,83%),(+1,82%) e(+1,81%).(+4,93%),(+3,84%),(+3,66%) e(+3,52%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -9,65%. In caduta libera, che affonda del 5,43%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.