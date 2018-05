Trasporto aereo: a Grosseto primo volo di linea

(Teleborsa) - E’ previsto sabato 12 maggio l'arrivo del primo volo di linea nella storia dell'aeroporto Baccarini di Grosseto.Alle 8:20 del mattino l'Embraer 170 della compagnia aerea svizzera SkyWork Airline toccherà la pista dello scalo maremmano, proveniente da Berna, alla cui volta decollerà alle 9:40.Ad accogliere i primi passeggeri ci saranno il presidente diTommaso Francalanci, insieme ai rappresentanti degli enti locali, dell') e dell', la cui disponibilità è stata determinante per l’apertura al traffico aereo civile.i, che saranno effettuati il mercoledì, il sabato e la domenica con arrivo a Grosseto da Berna previsto alle ore 8,20 e partenza da Grosseto alla volta di Berna il mercoledì alle ore 9,40 e il sabato alle ore 10,20 (il volo della domenica non prevede partenze da Grosseto).Quello di Berna è uno scalo internazionale collegato con numerose destinazioni europee (tra cui Jersey, London City, Amsterdam, Hamburg, Berlin, e Munchen). Di conseguenza, i grossetani potranno imbarcarsi a Grosseto per raggiungere Berna e da li proseguire per altre destinazioni internazionali.