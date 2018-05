Generali Italia, l'AD Marco Sesana parla del nuovo approccio incentrato sul cliente

Generali

(Teleborsa) - Un futuro che si anticipa, che parte oggi, ed unache diventa una partnership, per soddisfare i suoi bisogni ed innalzare il livello di soddisfazione. Un'arte cheha pensato di mettere al centro delle sue, partendo prima dall'analisi del mercato e dei bisogni, e disegnando poi servizi ritagliati sul cliente. Di questo e molto altro ha parlato, Country manager e AD di Generali Italia in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione dell'evento di presentazione dei nuovi servizi a Milano."Il, vuole da noi unaed una partnership molto maggiore che nel passato", ha aggiunto, ribadendo "questi sono i punti fondanti della campagna, delalla linea di soluzioni assicurative"."Avere la capacità di comprensione dei dati è molto importante, come per noi operatori è importante sul mercato nazionale, quindi utilizzarli solo ed esclusivamente per gli scopi che il cliente ci ha chiesto, solo per assicurare le soluzioni ed i servizi che il clienti ha sottoscritto con noi", ha chiarito Sesana., non li diamo per scopi diversi da quelli che il cliente ha voluto darci", ha aggiunto il manager, chiarendo "noi vediamo in questo unatra noi ed il nostro cliente"."Si, questo è il nostro, che è un progetto che lanciamo in collaborazione con la nostra, che si occupa dell'educazione dei nostri bambini nelle scuole insieme ai nostri insegnanti ed ai nostri genitori", ha spiegato.ed ai grandi temi del futuro -- i nostri ragazzi, perché occuparsi di futuro significa partire prima di tutto da dove questo futuro si forma, cioè dalle scuole".