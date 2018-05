Forex, euro in rialzo su parole Villeroy tassi BCE

(Teleborsa) - Il primo ritocco all'insù dei tassi di interesse nella Zona Euro potrebbe avverarsi tra "alcuni trimestri, ma non anni" dopo la fine del programma di Quantitative Easing (QE). Ad affermarlo è l', confermando che la fine del QE "si avvicina".Il governatore della Banca di Francia, ha spiegato che "per quanto riguarda il primo rialzo dei tassi, potremmo fornire ulteriori indicazioni sulla sua tempistica" precisando che "ben oltre" la fine del QE significa "alcuni trimestri, ma non anni" eVilleroy vede una accelerazione del tasso di inflazione, nei prossimi mesi, con le pressioni sui prezzi sottostanti destinate a rafforzarsi nonostante le fluttuazioni dei prezzi dell'energia.Le parole del banchiere fanno da assist all'. Il cross eur/usd scambia al momento a 1,1984 dollari dopo aver raggiunto il top intraday di 1,199 e