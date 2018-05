Cyber security, da CdM via libera a decreto su sicurezza reti

(Teleborsa) - Disco verde dalal decreto legislativo attuativo della direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Il decreto recepisce la direttiva UE cosi detta).Il provvedimento persegue tre obiettivi principali:- promuovere una cultura di gestione del rischio e di segnalazione degli incidenti tra i principali attori economici, in particolare gli operatori che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali e i fornitori di servizi digitali;- migliorare le capacità nazionali di cyber security;- rafforzare la cooperazione a livello nazionale e in ambito UE.Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi essenziali (energia, trasporti, salute, finanza, eccetera) e dei servizi digitali (motori di ricerca, servizi cloud, piattaforme di commercio elettronico), il decreto,Parallelamente, il testo individua le Autorità competenti "NIS" i rispettivi compiti, svolti in cooperazione con le omologhe Autorità degli altri Stati membri, nonchè il) nazionale, con compiti di natura tecnica nella prevenzione e risposta ad incidenti informatici svolti in cooperazione con gli altri CSIRT europei.