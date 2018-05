Tasse locali ferme. La stangata arriva dalle tariffe

(Teleborsa) - Sebbene dal 2015 le Regioni e gli enti locali non possano più aumentare le tasse locali (come l'IMU la TASI, le addizionali IRPEF, l’addizionale regionale IRAP, etc.), per le tasche degli italiani le cose non sono migliorate. Anzi, in alcuni casi la situazione è addirittura peggiorata, visto che in questi ultimi tre anni le, vale a dire oltre tre volte la crescita dell’inflazione."Con lo stop agli aumenti della tasse locali – dichiara, coordinatore dell'Ufficio studi dell' Associazione Artigiani Piccole Imprese Mestre (CGIA) - molti amministratori hanno continuato ad alimentare le proprie entrate agendo sulla leva tariffaria,. E tutto ciò, senza gravare sul carico fiscale generale, visto che i rincari delle tariffe, a differenza degli aumenti delle tasse locali, non concorrono ad appesantire la nostra pressione fiscale, anche se in modo altrettanto fastidioso contribuiscono ad alleggerire i portafogli di tutti noi".Tra il 2015 e i primi 4 mesi di quest’anno, infatti, le principali tariffe amministrative applicate dai comuni (certificati di nascita, matrimonio/morte) sono aumentate dell’88,3%. Quelle applicate dalle società controllate da questi enti territoriali per la fornitura dell’acqua, invece, hanno subito un incremento del 13,9%, quelle della scuola dell’infanzia del 5,1%, le mense scolastiche del 4,5% il trasporto urbano del 2 per cento e i rifiuti dell'1,7 per cento.L’inflazione, invece, sempre in questo periodo è salita solo dell’1,7%.