Ambienthesis incassa dividendi partecipata Barricalla

Ambienthesis

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato la società quotata in Borsa, dopo che l’Assemblea dei Soci della controllata tenutasi lo scorso 18 maggio ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017.L'anno 2017 si è chiuso con un utile netto di periodo pari a 2,4 milioni di Euro quindi i soci hanno deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo di 2,4 milioni di Euro, di cui 840 migliaia saranno di competenza di Ambienthesis.Barricalla, società a capitale misto pubblico e privato della quale Ambienthesis detiene il 35% del capitale sociale, opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di origine industriale gestendo il principale impianto di discarica in Italia per il conferimento di tali tipologie di rifiuti.Come già evidenziato anche nell’ultima Relazione Finanziaria Annuale pubblicata da Ambienthesis, la partecipata Barricalla, sulla scorta del piano industriale posto a base del proprio business plan, prevede di sviluppare, grazie alle potenzialità del nuovo invaso di discarica di prossimo avvio in esercizio, un ammontare totale di ricavi per oltre 70 milioni di Euro lungo un orizzonte temporale di circa sette anni.