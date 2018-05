Giglio Group lancia il T-Commerce in Cina con WeChat. Titolo festeggia

Giglio Group

(Teleborsa) -ha stretto unaSi tratta, spiega la società di e-commerce in una nota, di "un’operazione strategica con l’internet media company numero uno in Cina, creata per i Brand del fashion Italiani che consente di entrare velocemente nel mercato digitale cinese o di consolidarlo a costi estremamente bassi".Grazie alle media properties (TV e Digitali ) del Gruppo Giglio in Cina, che raggiungono un potenziale di oltre 100 milioni di telespettatori, e alla piattaforma e-commerce che il Gruppo ha creato localmente è possibile, grazie all’utilizzo di WeChat, tramutare immediatamente in acquisto i contenuti video trasmessi su mobile.L'accordo giova al titolo, che viaggia in controtrend a Piazza Affari registrando un rialzo del 2,22% a 5,52 euro.