Milano 10:03
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Cina, Prezzi consumo (YoY) in marzo

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Cina, Prezzi consumo (YoY) in marzo
Cina, Prezzi consumo in marzo su base annuale (YoY) +1%, in calo rispetto al precedente +1,3% (la previsione era +1,2%).

(Foto: Marci Marc)
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