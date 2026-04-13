OPS eCom, Production Code entra nel capitale tramite conversione del credito

(Teleborsa) - OPS eCom , ex Giglio Group, società specializzata nei servizi per l’e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha ricevuto formale comunicazione da parte della società Production Code in merito alla volontà di procedere alla conversione dei propri crediti in azioni della Società.



La proposta di Production Code, spiega una nota, si inserisce nel quadro delle operazioni di rafforzamento patrimoniale già avviate e segue le interlocuzioni intercorse con il management della Società.



Di seguito i dettagli principali dell'operazione proposta: Importo della conversione: Production Code ha deliberato di convertire in azioni OPS Ecom l’intero suo credito pari a Euro 60.000. Estinzione del debito: Attraverso tale operazione, il debito della Società nei confronti di Production Code sarà integralmente estinto. Prezzo di sottoscrizione: Il controvalore applicato per la conversione sarà pari a Euro 0,21 per azione, in linea con quanto già accettato da altri creditori (quali I-Box S.A., Stefano Ricci S.p.A. e GDL S.p.A.). Qualifica del fornitore: Production Code S.r.l. opera come partner strategico della Società per i servizi di social media management, advertising e content production.



L’Amministratore Unico di Production Code, Sandro Malevolti, ha contestualmente richiesto l'avvio degli iter necessari per la sottoscrizione e il trasferimento delle azioni.



Questa operazione, conclude la nota, "conferma la fiducia dei fornitori strategici nel piano di sviluppo di OPS Ecom e contribuisce all'ulteriore consolidamento della struttura finanziaria del Gruppo attraverso la riduzione dell'indebitamento complessivo".

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