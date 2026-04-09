Giglio.com, Claudia Giglio cooptata in CdA. Proposta riduzione da 7 a 6 membri

(Teleborsa) - Il CdA di Giglio.com , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha deliberato di nominare per cooptazione Claudia Giglio; la cooptazione avrà efficacia fino alla data della prossima assemblea dei soci, la cui convocazione è attualmente prevista per il giorno 28 aprile 2026 (ove occorrendo, il 29 aprile in seconda convocazione). Claudia Giglio non detiene azioni.



Contrariamente a quanto comunicato il 30 marzo, il consiglio ha ritenuto opportuno procedere alla cooptazione per garantire la continuità gestionale, la stabilità della compagine familiare e il presidio di specifiche competenze.



Il CdA ha, inoltre, deliberato di proporre alla prossima assemblea la riduzione del numero complessivo dei componenti dello stesso consiglio da 7 a 6.

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