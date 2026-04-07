Saracino ci riprova con OPS eCom dopo il flop GT Talent. Escono Di Meglio e Carleo

(Teleborsa) - Il CdA di OPS eCom (ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha deliberato a cavallo di Pasqua un aggiornamento dell'assetto manageriale, secondo la società "finalizzato a sostenere il percorso di rilancio". In sostanza, escono i due imprenditori che stavano lavorando al rilancio della società all'interno di una visione unica di gruppo OPS - con OPS Retail (già Netweek) e OPS Italia (già EEMS Italia), tutte quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan - e diventa centrale la figura di Cosimo Saracino, CEO di GT Talent Group , società sospesa da maggio 2025 dopo che il titolo si era praticamente polverizzato rispetto all'IPO dell'autunno 2024 per una crisi di liquidità a distanza di pochi mesi dall'ammissione in Borsa.



Nel dettaglio, Ciro Di Meglio ha rinunciato alla carica di amministratore delegato mantenendo l'incarico di consigliere non esecutivo; Di Meglio è il primo azionista con il 29,9% del capitale tramite Fortezza Capital Holding. Luca Carleo ha rinunciato all'incarico di direttore generale. Iana Permiakova (moglie di Luca Carleo) ha rinunciato, con effetto immediato, all'incarico di consigliere di amministrazione, per "motivi personali". Il CdA ha nominato amministratore delegato il presidente Cosimo (Mimmo) Saracino attribuendogli tutte le deleghe precedentemente conferite a Ciro Di Meglio. Il CdA ha anche cooptato Sara Santoro, professionista con esperienza in ambito amministrativo e contabile, in sostituzione della dimissionaria Permiakova.



Viene spiegato che Saracino apporta al gruppo "un'esperienza consolidata nel settore delle driving experience e nello sviluppo di format televisivi legati al mondo dei motori, ambiti caratterizzati da elevato potenziale di crescita e scalabilità anche a livello internazionale". In tale contesto, la società sta valutando l'avvio di una nuova iniziativa industriale, partecipata in maggioranza da OPS eCom, focalizzata sullo sviluppo di attività nel settore delle driving experience e dell'intrattenimento, con "l'obiettivo di valorizzare competenze distintive e generare nuove linee di ricavo". Il CdA e il management confermano "il massimo impegno nel percorso di risanamento e rilancio della società, attraverso un approccio disciplinato alla gestione finanziaria, il rafforzamento della governance e l'attuazione di iniziative industriali a maggiore marginalità".



Nella stessa nota viene sottolineato che il nuovo indirizzo strategico rappresenta "una scelta industriale orientata al miglioramento strutturale della redditività" e che "rispetto al modello e-commerce, caratterizzato da margini contenuti e maggiore complessità operativa, le nuove linee di business nel settore delle driving experience e dell'intrattenimento presentano un profilo di maggiore marginalità, scalabilità e replicabilità, con un potenziale incremento significativo della leva operativa e della generazione di valore nel medio-lungo periodo".



"L'obiettivo è costruire un percorso concreto di rilancio, valorizzando competenze già presenti e sviluppando nuove opportunità industriali - ha commentato Saracino - Lavoreremo con disciplina, trasparenza e visione di lungo periodo per restituire solidità e prospettive di crescita alla società e ai suoi stakeholder".

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