Governo, Conte: questo sarà "il governo del cambiamento"

(Teleborsa) - Dopo un lunghissimo incontro durato quasi due ore , il Presidente della Repubblica,, ha deciso di conferire l'incarico di formare un nuovo Governo a, il tanto discusso "Stiamo vivendo una fase impegnativa e delicata e delle sfide ci attendono", ha dichiarato Conte in conferenza stampa, specificando di voler "confermare la collocazione europea dell'Italia". "Il governo dovrà cimentarsi con i temi europei", ha proseguito il professore indicando che intende "impegnare a fondo l'Esecutivo su questi temi" in modo che "riflettano gli interessi nazionali".Questo sarà "il governo del cambiamento", "intendo dar vita a un governo dalla parte dei cittadini, che difenda i loro interessi". "Sarò l'avvocato difensore del popolo: mi accingo a difendere gli interessi di tutti gli italiani, in tutte le sedi europee e internazionali", "con il massimo impegno e la massima responsabilità"."Nei prossimi giorni mi recherò dal Capo dello Stato e scioglierò la riserva", per poi sottoporgli la lista dei ministri, ha concluso il Premier incaricato., in particolare chi ricoprirà l'incarico di ministro dell'Economia. Si parla di Paolo Savona , che la stampa internazionale vede come un pericolo per l'euro, anche se nel contratto di governo Lega M5S è stato cancellato qualsiasi riferimento diretto a una possibile uscita dell'Italia dall'Eurozona.Intanto si delinea già un: secondo quanto sarebbe emerso nel corso della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, il voto di fiducia al nuovo governo nell'aula del Senato potrebbe svolgersi martedì o mercoledì della prossima settimana.Il giurista sarà il sesto Presidente del Consiglio non parlamentare dopo, Ciampi, Amato, Dini, Monti e Renzi.