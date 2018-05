Scuola, con il nuovo contratto aumenti beffa per i dirigenti

(Teleborsa) - Si è parlato tantissimo negli ultimi mesi del rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici e della loro valorizzazione, a partire dall'innalzamento degli stipendi. In questo senso si è espressa anche l’amministrazione, capitanata dal Ministro uscente. Queste le premesse, ma il sindacato rappresentativo della dirigenza scolasticafa notare che la realtà è ben diversa, poiché approfondendo l’Atto di Indirizzo del nuovo contratto di categoria, tra i dirigenti scolastici e gli altri dirigenti dell’Area C che operano nello stesso ambito pubblico ma non nella Scuola, c’èi, che corrispondono a 3.022 euro mensili.Dunque mentre i colleghi della P.A. continuano a prendere 40mila euro in più l’anno, le risorse stanziate dall’Atto di Indirizzo,. Ciò malgrado la Legge di Bilancio abbia previsto degli stanziamenti specifici per i dirigenti scolastici, finalizzati alla "progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa": 37 milioni (lordo Stato, quindi almeno da dimezzare se si parla di compensi netti) per l'anno in corso,, Presidente nazionalespiega: "i. Al netto, non si andrà oltre i 150 euro mensili. Ma trattandosi di una media, c'è chi prenderà qualcosa di più e chi, purtroppo, meno. Alcuni nemmeno un euro, perché si ritroveranno con uno stipendio addirittura inferiore all'attuale".