Governo, Paolo Savona spiega perché ha lasciato Euklid

(Teleborsa) - L' irritazione del Colle per la blindatura di M5S e Lega alla candidatura di Paolo Savona al Ministero dell'Economia sembra aver reso necessario un intervento da parte dell'economista ormai definito anti-euro. In particolare il professore ha deciso di spiegare le motivazioni delle sue dimissioni daIn una lettera scritta daal Direttore de Il Sole 24 Ore, Guido Gentili, l'economista scrive: "Caro Direttore, leggo sul tuo illustre quotidiano che il Presidentesarebbe irritato per le motivazioni alle mie dimissioni da Euklid LTD, l'innovativa società di gestione del risparmio creata da miei giovani allievi, alla quale ho dedicato gli ultimi due anni della mia attività di studio e professionale. La polemica scomposta che si è svolta intorno alla mia candidatura mi ha convinto che, venissi o meno nominato Ministro dell'economia e della finanza, sarebbe stato meglio, che mi ritirassi dalla presidenza di Euklid potendo rappresentare un ostacolo al decollo dell'iniziativa". "Forse sono troppo coscienzioso per i tempi che corrono - prosegue l'economista - . Spero e penso che il Presidente Mattarella sia all'oscuro di quanto affermato da ambienti a lui vicini.; se esiste un altro modo per definire il mio coinvolgimento nelle vicende politiche in corso ho avuto torto e me ne scuso pubblicamente".Dopo le precisazioni giunte ieri pomeriggio dal Colle, su chi avesse il compito di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri (), il leader dellaha dichiarato: "Ma quali diktat...la nostra è una proposta, non un'imposizione. Non capisco quale sia la motivazione del 'no' a una persona come Savona. Noi andiamo a consigliare, a suggerire e a mettere a disposizione". Dopo la lunga giornata di ieri , il lavoro del Premier incaricato non è ancora concluso: oggi 25 maggio il giurista incontrerà, governatore di. Trovata la quadra, Conte si presenterà al Colle da Mattarella per sciogliere la riserva sul suo mandato e presentare la lista dei ministri. Tutto ciò potrebbe accadere già stasera.