TerniEnergia cede ramo d'azienda a GIL Capital

TerniEnergia

(Teleborsa) -ha sottoscritto un Memorandum of Understanding non vincolante con la britannicaper laL'operazione, dalla quale la società si attende un, prevede laall'interno della quale confluiranno ufficio tecnico, squadre operative, magazzino e attrezzature relative alle attività espletate nel settore fotovoltaico in Italia e all’estero, con l’esclusione del contratto relativo alla costruzione di un impianto fotovoltaico in Tunisia, come si legge in una nota.Il completamento dell’operazione è previsto entro il 30 giugno 2018.