Governo, Salvini non cede: "Al Tesoro mai un amico di Berlino"

(Teleborsa) -. Parole che pesano come un macigno quelle che ieri seraha affidato a un post su facebook che incassa pure il like di Di Maio, che sembrano sbarrare la strada all'esecutivo- Non contento, il leader del Carroccio rincara la dose anche oggi- Il nodo da sciogliere è sempre quello del ministero dell'Economia, con il discusso nome di Paolo Savona che per il Colle non sarebbe garanzia di un solido ancoraggio all'Unione europea.- Ad 82 giorni dalle elezioni sull’Italia torna lo spettro del ritorno alle urne e fonti vicine al Carroccio fanno sapere che Matteo Salvini sarebbe pronto addirittura a far saltare il banco qualora persistesse il veto sul nome dell'economista.- Intanto, ieri, altra giornata di tensione per i titoli di Stato italiani con lo spread che nel pomeriggio è schizzato fino a quota- "Lo spread sale ai massimi dal 2013. Non pensate che sia una notizia tecnica perché purtroppo riguarda la nostra vita. Dai prossimi giorni i mutui per le famiglie costeranno di più, l’accesso al credito per le piccole imprese sarà più difficile e pagheremo di più gli interessi sul debito pubblico.. Così scrive su Facebook l’ex premier e segretario del Pd,