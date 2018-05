Cottarelli incaricato da Mattarella. Mercati in black-out. Piovono critiche dall'estero

(Teleborsa) -, a causa del giudizio negativo del Presidente della Repubblicasul nome del possibile ministro dell'Economia, notoriamente eurosccettico. E nello stesso tempo, il Capo dello Stato, con trascorsi nel FMI ed in Bankitalia, per affidargli l'incarico di mettere in piediper guidare l'Italia alle prossime elezioni, probabilmente inLo stessoche si terranno dopo l'approvazione della legge di bilancio, se avrà la fiducia delle camere, o dopo l'estate, se la fiducia non ci sarà. "Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni", ha detto all'annuncio della sua nomina, chiarendo che ci sonoLe forze politiche nel frattempo hanno gridato allo scandalo, non solo il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, che sostenevano Conte, ma anche Fratelli d'Italia ed altre forze politiche, che hanno avanzato addirittura loEd il leader dei pentastellati, anniversario della Repubblica.Tutto chiaro. Ma niente va come doveva andare. Ed i, in primis lo, di riflesso alla crescita del rendimento del. Un andamento che fa pensare al lontano 2011 quando il termometro dello Spread segnalava. Ragione per cui, zavorrata dalle banche, dopo un primo tentativo di rimbalzo.contro il dollaro (1,1613 USD) per effetto del dilagare del clima euroscettico in UE che ha contagiato anche l'Italia.Dall'estero non arrivano certo opinioni lusinghiere sulla, apparsa forse un po' affrettata ed inappropriata, mentre si discute sull'estensione dei poteri garantiti dall'articolo 92 della Costituzione al capo dello Stato.: "E': non c'è bisogno di essere populisti per essere inorriditi dal fatto che vengano esclusi dal potere partiti che avevano vinto un chiaro mandato elettorale solo perché volevano un ministro dell'economia euroscettico", afferma il noto economista con un tweet., domanda Krugman, sottolineando che "le istituzioni europee soffrivano già laa causa di carenze democratiche" e "questo non farà che peggiorare le cose".