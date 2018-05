Governo, tutto da rifare. Cottarelli nuovo Premier incaricato

Twitter

(Teleborsa) - Tutto da rifare. Dopo settimane di consultazioni, riunioni, tavoli tecnici e corse su e giù per il Quirinale è fallito il tentativo di formare un Governo Lega-Movimento 5 Stelle Come ampiamente atteso,. Una scelta, questa, osteggiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella."Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del ministro dell'Economia" ha dichiarato il Capo dello Stato in una nota, spiegando che "la designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori economici e finanziari"."Ho chiesto, per quel ministero, l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma. Un esponente che - al di là della stima e della considerazione per la persona - non sia visto come sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell'Italia dall'euro. Cosa ben diversa da un atteggiamento vigoroso, nell'ambito dell'Unione europea, per cambiarla in meglio dal punto di vista italiano - ha poi affermato".Non è mancato un attuale fuga degli investitori dall'azionario e dai titoli di Stato dell'Italia . "L'incertezza sulla nostra posizione nell'euro ha posto, italiani e stranieri, che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende - ha affermato il Capo dello Stato - L'impennata dello spread, giorno dopo giorno, aumenta il nostro debito pubblico e riduce le possibilità di spesa dello Stato per nuovi interventi sociali. Le perdite in borsa, giorno dopo giorno, bruciano risorse e risparmi delle nostre aziende e di chi vi ha investito. E configurano rischi concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie italiane".Poi, l'allarme: ". In tanti ricordiamo quando - prima dell'Unione Monetaria Europea - gli interessi bancari sfioravano il 20 per cento" ha aggiunto.Matteralla ha così deciso di convocare al Quirinale per oggi, 28 maggio, Carlo Cottarelli . All'economista, ex commissario alla spending review, il. Una decisione, quella del voto ravvicinato, che il Presidente della Repubblica si riserva di prendere "doverosamente, sulla base di quanto avverrà in Parlamento".. Il leader del Carroccio,, ha infatti pubblicato un post sunel quale, al grido di "Mai più servi di nessuno, l'Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello Spread o della finanza",, con. "Prima attiviamo l'articolo 90 e poi si va al voto, perché bisogna parlamentarizzare questa crisi" ha dichiarato il numero uno dei pentastellati in una intervista telefonica a Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Rai1.Chi sembra soddisfatto è, invece,, secondo il quale n