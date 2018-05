Governo, Cottarelli verso la rinuncia? Cresce l'ipotesi di voto a luglio

(Teleborsa) - Erano stati in tanti a ribattezzare il governoun esecutivoCertificatacon lo spauracchio di non incassare neanche un voto aluna figuraccia destinata a finire sui libri di storia,arriva l'ennesimo nulla di fatto e c'è chi è pronto a giurare che il presidente incaricato, salito al Colle per sciogliere la riserva, sia in realtà a un passo dallache formalizzerà nell'incontro di domani mattina con il presidente della Repubblica,, insomma, altri- Nel frattempo prende sempre più corpo l'ipotesi diche sembrerebbe mettere tutti d'accordo. Se così fosse non avrebbe senso formare un nuovo governo e a traghettare il Paese verso le elezioni potrebbe essere il governo Gentiloni.A parlare apertamente delè il capogruppo al Senato,: "Se c'è l'accordo si può fare". C'è l'ok anche di, leader dei 5 Stelle, "era più responsabile far partire il governo, ma siamo pronti ad andare al voto a luglio". E nella riunione di oggi con i fedelissimi,avrebbe parlato di una "consistente ipotesi di voto a luglio". "Siamo pronti a votare subito e vi manderemo ancora una volta a casa", fa sapere anche il capogruppo della Lega al Senato