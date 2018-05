FCA pronta a combinare Alfa Romeo e Maserati in un'unica divisione

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -i, ridimensionando i suoi marchi Fiat. Un'indiscrezione che arriva da Bloomberg in attesa che il gruppo automobilistico sveli il nuovo piano industriale venerdì 1° giugno al Balocco (VC).I rumors sulle linee strategiche che verranno illustrate dafanno sapere che FCA starebbe considerando di chiudere le vendite di auto Fiat in Nord America e Cina negli anni a venire, mentre per lo più confinerà Chrysler negli Stati Uniti.Inoltre, il gruppo automobilistico starebbe anche valutando la possibilità. Una combinazione questa dei marchi italiani di lusso che sarebbe vista dagli investitori come un primo passo verso un eventuale spin-off.Intanto, a Piazza Affari il titolo di FCA ha chiuso la giornata in salita del 4%.