Piazza Affari positiva, Spread calmo

(Teleborsa) -in un', zavorrata dalsu rumors di stampa secondo cui gli Stati uniti sarebbero intenzionati a introdurre una tassa sull'import di auto di lusso del produttore tedesco.E potrebbero essere proprio i dazi a catalizzare nuovamente l'attenzione dei mercati, dal momento che la Casa Bianca avrebbe intenzione di non rinnovare l'esenzione dalle tariffe su alluminio e acciaio provenienti dall'Unione Europea , cosa che potrebbe spingere quest'ultima a varare contromisure simili a carico degli Stati Uniti.Dal fronte macroeconomico da rilevare l' impennata dell'inflazione in Eurozona , dove il tasso di disoccupazione è sceso ma meno delle attese degli analisti Intanto l, anche se le speculazioni sembrano al momento essere state messe in stand-by, come ben visibile anche dal. In questo momento il differenziale di rendimento con il Bund tedesco viaggia a 238 punti base, con un deciso calo di 28 punti base, mentre ilmostra sul mercato secondario uno yield del 2,75%.Sul valutario lieve aumento per l'che mostra un rialzo dello 0,27%. Tra le principali commodities l'avanza dello 0,29%, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) arretra dello 0,78% a 67,68 dollari per barile.lima lo 0,43% mentreavanzano rispettivamente dello 0,29% e dello 0,19%.; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 24.089 punti. Ottima la prestazione del(+1,61%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Tra idi Milano si porta in pole position(+3,23%), che ieri si è vista confermare il rating da Moody's, mentre(+3,11%) guida la riscossa dei bancari.Ben posizionate anche(+2,22%) e(+2,17%).I più forti ribassi si verificano invece su, che non festeggia l' aggiudicazione di Eletropaulo . Da rilevare comunque la giornata "no" per le utilities, anche a livello europeo, dopo la discesa in campo di Moody's Al Top tra le azioni italiane a(+5,99%),(+5,05%),(+4,34%) e(+4,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.