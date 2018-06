Ambiente, ENEA lancia piattaforma italiana per l'economia circolare

(Teleborsa) -lancia- Italian Circular Economy Stakeholder Platform, la prima piattaforma italiana per l', termine che definisce un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo.La presentazione è avvenuta a Roma presso la sede ENEA, rappresentante del mondo della ricerca e unico membro italiano nel gruppo di coordinamento della piattaforma europea ECESP (European Circular Economy Stakeholder Platform), alla presenza del presidentee diin rappresentanza della Commissione europea."In virtù della selezione all'interno del Gruppo di Coordinamento di ECESP, a ENEA è stato chiesto di svolgere il ruolo di Hub nazionale per l’economia circolare da parte della Commissione europea", spiega, direttore del dipartimento di Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell’ENEA. "È in questo ambito che ENEA ha promosso la nascita di ICESP, con l’obiettivo, tra gli altri, di diffondere le eccellenze italiane e il nostro modo di fare economia circolare partendo dalle tradizioni e dalle tipicità del territorio associate ai modelli culturali, sociali e imprenditoriali che lo caratterizzano. Così, il sistema Paese e il suo modello economia circolare verranno rappresentati in Europa da un’unica voce", aggiunge Morabito.ICESP opererà attraverso una piattaforma web che facilita lo scambio di informazioni e buone pratiche, consultazioni periodiche in vista delle riunioni del Gruppo di Coordinamento e attività operative e di consultazione attraverso Gruppi di Lavoro sui diversi temi inerenti l’economia circolare, aperti alla più ampia partecipazione di tutti gli attori italiani interessati. ENEA trasferirà le informazioni dall’Europa all'Italia e viceversa. Grazie all'interazione tra i vari Gruppi di Lavoro, si produrranno position paper e report e si organizzeranno workshop tematici.