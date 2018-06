Fisco, 155 studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017

(Teleborsa) - SonoCon il Provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, si legge in una nota, vengono infattiintrodotta dal decreto legge 201/2011, che prevede una, sia per ricavi o compensi sia in relazione a specifici indicatori di coerenza e normalità.L'Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che individua gli studi ammessi alla disciplina di favoreCome già previsto per l’anno 2016,tra:. In alternativa, gli studi che consentiranno l’accesso a tale regime dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.al regime premiale, che hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati e che risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili., della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come ordinariamente previsto).