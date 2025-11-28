Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un timido -0,09%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 156,743. Primo supporto visto a 155,931. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 155,583.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)