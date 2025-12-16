Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
Seduta debole per il cross americano contro Yen, con chiusura in calo a 155,239.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 155,043 con tetto rappresentato dall'area 155,631. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 154,847.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)