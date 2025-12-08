Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,06%.
Il quadro di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 155,38. Primo supporto individuato a 155,064. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 155,696.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)