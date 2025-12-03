Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,29%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 156,23. Primo supporto visto a 155,482. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 155,085.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)