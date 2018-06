Governo, poche ore al giuramento dei Ministri di Conte

(Teleborsa) -, dopo l'investitura ricevuta ieri dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Questa mattina il Premier si è recato aper incontrare il Presidente della camera,, fiero di aver risolto una crisi istituzionale senza precedenti, che rischiava di minare le basi democratiche della Repubblica. E proprio alla democrazia si è rifatto il Presidente nel messaggio inviato ai Prefetti per l'anniversario della repubblica, domani 2 giugno."L'impegno volto a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni - ha affermato - è essenziale ed è condizione per favorire laalla vita del Paese contro le".E ancora, "Va arrestato con fermezza ogni rischio di regressione civile in questa nostra Italia e in questa nostra Europa, affermando un costume di reciproco rispetto, mettendo a frutto le grandi risorse di generosità e dinamismo dei nostri concittadini. in questa nostra Italia e in questa nostra Europa, affermando un costume di reciproco rispetto, mettendo a frutto le grandi risorse di generosità e dinamismo dei nostri concittadini", ha concluso il Presidente.Un messaggio di unità, solidarietà, speranza viene dunque lanciato da Mattarella, a poche ore daiUna volta terminata l'euforia dei festeggiamenti, giustificata anche dal lungo tempo trascorso per formare un governo, bisognerà vedere le questioni pratiche, mentre già il leader leghistaFrattanto, al Festival dell'Economia che si tiene a Trento,ha ribadito il suo. Poi, parlando del, ha affermato di, in particolare il concetto di finanziare la spesa pubblica in deficit e l'ipotesi di uscire dall'euro per recuperare competitività.