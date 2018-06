Anniversario della Repubblica, dopo "momenti incredibili" Governo fatto e Salvini già al lavoro

(Teleborsa) -più nota che mai per la rapidità e freddezza con cui il 22 febbraio 2014 fu trasferita frettolosamente pure senza uno sguardo tra l'uscente Enrico Letta e l'entrante Matteo Renzi poche ore dopo il suo storico rassicurante "Enrico stai sereno". Ma non dovrebbero esserci sorprese. E' il frutto della volontà degli italiani risultato dal voto del 4 marzo almeno per quanto riguarda il numero dei consensi ottenuti, anche se raccolto dopo. Mattarella non ne ha proprio voluto saperne, con la richiesta di Impeachment partita da Di Maio.. Verifiche di sostegni risultati impossibili, grida di, i fulmini di Salvini, la richiesta a gran voce di Impechment di Di Maio supportata "a sorpresa" da Giorgia Meloni,leghista di vecchia data e prezioso suggeritore nelle vesti di sottosegretario alla presidenza del consiglio.per i festeggiamenti del 72esimo della Repubblica, felici e sorridenti.Come se l'Italia non avesse trascorso giorni e ore da tregenda fin sull'orlo della crisi istituzionale. Con lo spred improvvisamente, sembrerebbe, con deboli reazioni. Una sensazione di sollievo aleggia tra i più., che aveva sperato un "rientro in gioco", magari parziale, con il successo di Cottarelli. Ma per i "democratici renziani e non" non è andata così.. Subito si è fatto portare dalla schiera dei più diretti collaboratori, timorosi e un po' impauriti per i rispettivi destini di conferma o meno, i relativi carteggi.